وزير الطاقة يتحدث عن تأثير “كورونا” الجديد على أسواق النفط.. وقدرة المملكة على مواجهة التطورات

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن التأثير على الطلب العالمي على البترول جراء التخوف من التوقعات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” الجديد محدود للغاية.
وأوضح الأمير عبد العزيز أن التشاؤم حول توقعات تأثير هذا المرض على الأسواق العالمية بما في ذلك الأسواق البترولية، حدث مثله عام 2003 أثناء الأزمة التي أحدثها انتشار فيروس سارس، ولم يترتب عليه انخفاض يُذكر في الطلب على البترول.
ونوه إلى أن التأثير على أسواق النفط تحركه بشكل أساسي عوامل نفسية، مبيناً أن المملكة ومنتجي أوبك+ لديهم القدرة والمرونة للرد على أي تطورات للحفاظ على استقرار سوق النفط. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن المملكة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط العالمية الناجمة عن التوقعات المتشائمة حول تأثير فيروس كورونا الجديد على الاقتصادين الصيني والعالمي، معرباً عن ثقته بقدرة الحكومة الصينية والمجتمع الدولي على احتواء انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه تماماً.