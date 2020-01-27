نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الطاقة يتحدث عن تأثير “كورونا” الجديد على أسواق النفط.. وقدرة المملكة على مواجهة التطورات
27/01/2020   8:31 ص

وزير الطاقة يتحدث عن تأثير “كورونا” الجديد على أسواق النفط.. وقدرة المملكة على مواجهة التطورات

+ = -
404

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن التأثير على الطلب العالمي على البترول جراء التخوف من التوقعات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” الجديد محدود للغاية.

وأوضح الأمير عبد العزيز أن التشاؤم حول توقعات تأثير هذا المرض على الأسواق العالمية بما في ذلك الأسواق البترولية، حدث مثله عام 2003 أثناء الأزمة التي أحدثها انتشار فيروس سارس، ولم يترتب عليه انخفاض يُذكر في الطلب على البترول.

ونوه إلى أن التأثير على أسواق النفط تحركه بشكل أساسي عوامل نفسية، مبيناً أن المملكة ومنتجي أوبك+ لديهم القدرة والمرونة للرد على أي تطورات للحفاظ على استقرار سوق النفط. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن المملكة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط العالمية الناجمة عن التوقعات المتشائمة حول تأثير فيروس كورونا الجديد على الاقتصادين الصيني والعالمي، معرباً عن ثقته بقدرة الحكومة الصينية والمجتمع الدولي على احتواء انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه تماماً.

وزير الطاقة يتحدث عن تأثير “كورونا” الجديد على أسواق النفط.. وقدرة المملكة على مواجهة التطورات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885085024.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.