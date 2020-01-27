جراء تأخر نقله.. أسرة مواطن تتهم مستشفى العارضة العام بالتسبب في وفاته

حملت أسرة أحد المواطنين مستشفى العارضة العام مسؤولية وفاته، بعدما تأخرت في نقله إلى مستشفى ذات إمكانيات أكبر قرابة 13 يوماً، ما تسبب في دخوله بحالة غيبوبة انتهت بمفارقته الحياة.
وتشير التفاصيل إلى أن الشاب مفرح المعيني (23 عاماً) دخل مستشفى العارضة العامة بسبب معاناته من مشكلة في التنفس، قبل أن تجرى له عملية جراحية عاجلة لتركيب أنبوب، لتطلب أسرته نقله إلى مستشفى آخر أكثر إمكانات.
ورفض الفريق الطبي بالمستشفى التصريح بنقل المواطن وفقاً لـ “سبق”، ما دفع الأسرة لتحمل مسألة تنظيف المريض وتغيير الحفاضات وكيس البول والشراشف، لينتهي الأمر بوفاته بعدما ساءت حالته.
بدورها أوضحت صحة جازان أن المريض راجع قسم الطوارئ بمستشفى العارضة العام لمعاناته من ضيق في التنفس والتهاب بالصدر وأنيميا منجلية، قبل أن يخرج على مسؤوليته ويعود بعدما تدهورت حالته، ليجرى تحويله إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان لاستكمال العلاج.