كرم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن سعد، الممرضة مريم الشمري وزميلها تركي الحنيني، على جهودهما في إنقاذ حياة عائلة تعرض أفرادها لحـادث انقلاب مروع على طريق حفر الباطن.
وقدم الحنيني والشمري الإسعافات الأولية باستخدام أدوات بسيطة،بينها شماغ، للتخفيف من مضاعفات الإصـابات وإيقاف النزيف حتى وصول الإسعاف.
وأكد الأمير منصور بن سعد، أن العمل الذي قاما به الحنيني والشمري يعبر عن الإنسانية والقيم التي حث الدين الإسلامي عليها تجاه جميع فئات المجتمع.
ولفت إلى أن قيادة البلاد وشعبه أخذوا المبادرة في الأعمال التطوعية الخيرية والمشاركة فيها، خاصةً وأنها تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع على حد سواء.
وفق “أخبار 24”.