مـقتل شاب بطريقة غامضة في محايل عسير.. والجهات الأمنية تحقق

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فتحت الجهات الأمنية بمحايل عسير في منطقة عسير، تحقيقاً في واقعة مـقتل شاب بطريقة غامضة في قرية ترقش شمال المحافظة.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الجريمة وقعت في منطقة توجد بها أشجار كثيرة جنوب شرق ثانوية ترقش.
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