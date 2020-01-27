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أخبار المناطق > مـقتل شاب بطريقة غامضة في محايل عسير.. والجهات الأمنية تحقق
27/01/2020   8:29 ص

مـقتل شاب بطريقة غامضة في محايل عسير.. والجهات الأمنية تحقق

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فتحت الجهات الأمنية بمحايل عسير في منطقة عسير، تحقيقاً في واقعة مـقتل شاب بطريقة غامضة في قرية ترقش شمال المحافظة.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الجريمة وقعت في منطقة توجد بها أشجار كثيرة جنوب شرق ثانوية ترقش.

مـقتل شاب بطريقة غامضة في محايل عسير.. والجهات الأمنية تحقق

أخبار المناطق
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