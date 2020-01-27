الدكتور سليمان الرويلي يروي موقفاً لأمير عسير عندما أجرى له عملية جراحية

روى الطبيب الجراح سليمان الرويلي موقفا حدث له مع أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، حينما تطلب الأمر خضوع الأمير لعملية جراحية تحتاج إلى تخدير كامل، أجراها له الرويلي بنجاح.
وأوضح الرويلي، وهو جراح متخصص في الوجه والفكين، أن الأمير تركي بن طلال، وبرغم ظرفه الصحي، طلب منه أن يمكّنه من حضور اجتماع مهم في نفس اليوم، وسأله عن مناسبة ذلك، فرد الرويلي بأنه من الأفضل إلغاء الاجتماع، لكن الأمير أصر على حضوره، فاقترح عليه تأجيله فوافق.
وأضاف أن الأمير خرج من العملية، وبعدها بـ 4 ساعات حضر اجتماعا مع شركات ومسؤولين لمناقشة مشاريع تنموية لمنطقة عسير، وفي يده محلول الوريد لإعطائه مسكنات الألم أثناء الاجتماع، لأن العملية -كما وصفها الطبيب- مؤلمة جدا. وفق “أخبار 24”.