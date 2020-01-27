بالفيديو.. سائق يدهس طفلة في شارع داخلي بأحد الأحياء ويفشل في الهروب

وثق مقطع فيديو تعرّض طفلة للدهس من قبل سائق سيارة “نيسان بيك أب”.
وأظهر المقطع الطفلة وهي تقطع شارعاً داخلياً في أحد الأحياء عندما اصطدم بها السائق.
وأوقف السائق سيارته على الفور وتمكن من سحبها من تحت السيارة، ثم تركها في جانب الطريق وهمّ بالمغادرة؛ لكن انضمّ إليه شخص آخر كان يسير بسيارته.
وبحسب المعلومات المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الطفلة نُقلت إلى المستشفى ولا تزال تتلقى الرعاية الصحية في قسم العناية المركزة بعد تعرضها لكسر في الحوض. وفق “أخبار 24”.
فيديو
لم يتضح مصير “#الطفلة“.. شاهد : سائق يدهس طفلة ويسحبها من أسفل سيارته ويضعها بجانب الطريق .. وحاول الهرب#السعودية pic.twitter.com/rJB4TA0gD3
— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) January 26, 2020