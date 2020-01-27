شاهد.. كيف صافحت أول كابتن طيران “دون يدين” رئيس الهيئة العامة للفضاء؟

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكابتن طيار الأمريكية جيسيكا كوكس أثناء لقائها رئيس الهيئة العامة للفضاء الأمير سلطان بن سلمان.
وظهرت كوكس -وهي مولودة دون ذراعين وتقود الطائرة بقدميها- تصافح الأمير سلطان بن سلمان بطريقتها الخاصّة؛ إذ تستخدم قدميها في ذلك.
وقدمت السيدة كوكس إلى المملكة لحضور النسخة الخامسة من ملتقى الطيران، وزارت كذلك جمعية الأطفال المعاقين، وشاركت في بعض الفعاليات المصاحبة للملتقى. وفق “أخبار 24”.
جاسيكا تؤدي التحية لسمو الامير #سلطان_بن_سلمان على طريقتها الخاصة . pic.twitter.com/n6BCYjcmzP
— فايز المالكي (@fayez_malki) January 26, 2020