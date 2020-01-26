"المرور": قيادة المركبات في الأنفاق من غير إضاءة أنوارها مخالفة.. وهذه غرامتها

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نبّه “المرور” قائدي المركبات بمختلف أنواعها إلى الحرص على إضاءة أنوار المركبة عند القيادة داخل الأنفاق، حتى لا تُسجل عليهم مخالفة مرورية.
وذكر أن عدم إضاءة الأنوار داخل الأنفاق يُعد مخالفة تصل غرامتها إلى 500-900 ريال.
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