رعى ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، وذلك بمقر الكلية في الرياض.
وألقى قائد الكلية كلمة ثمّن فيها رعاية ولي العهد للحفل، مشيرًا إلى أن الكلية تحظى بدعم غير محدود من الحكومة الرشيدة، منذ نشأتها إلى أن أخذت مكانها المرموق بين كليات العالم المتقدمة، مضيفا أنه تخرج في الدفعة 4 طلاب من البحرين و3 من الكويت.
عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين وجرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وتسليم رايتها، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وسلّم ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين، كما سلّم الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة.
وفق “أخبار 24”.