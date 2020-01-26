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اخبار رياضية > بالفيديو.. المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يخسر نهائي آسيا
26/01/2020   9:23 م

بالفيديو.. المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يخسر نهائي آسيا

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خاض المنتخب السعودي لكرة القدم -اليوم (الأحد)- المباراة النهائية لبطولة “كأس آسيا 2020” تحت 23 عاماً مواجهاً منتخب كوريا الجنوبية.

وأقيمت المباراة على استاد راجامانغالا في العاصمة التايلندية بانكوك.

وخيّم التعادل السلبي على الوقت الأصلي للمباراة، كما استمر التعادل السلبي في الشوط الإضافي الأول، وسجل المنتخب الكوري الجنوبي هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني عند الدقيقة 113.

وكان المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما قد حسم تأهله إلى “أولمبياد طوكيو 2020” بعد فوزه في مباراة نصف النهائي بهدفٍ على منتخب أوزبكستان.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يخسر نهائي آسيا

اخبار رياضية
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