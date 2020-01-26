‏”منازعات الأوراق المالية” تعتمد الدعوى الجماعية ضد شركة ‏المعجل

قررت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة).
وأعلنت اللجنة قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأوضحت أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد تاريخ نشر أول قوائم مالية لها “مرحلة ما بعد الاكتتاب” بتاريخ 2008/07/12م وتم الاحتفاظ به لحين إعلان الشركة بتاريخ 2012/02/22م عن تحقيقها لخسائر خلال الربع الرابع من العام 2011م بلغت (1,034) مليون ريال، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية ، خلال (90) يوماً من تاريخ 1441/04/05 هـ الموافق 2019/12/02م. حسب “أخبار 24”.