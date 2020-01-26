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أخبار المناطق > ‏”منازعات الأوراق المالية” تعتمد الدعوى الجماعية ضد شركة ‏المعجل
26/01/2020   5:37 م

‏”منازعات الأوراق المالية” تعتمد الدعوى الجماعية ضد شركة ‏المعجل

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قررت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ‏اعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد ‏الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة ‏مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم ‏الشركة).

وأعلنت اللجنة قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية استناداً إلى ‏المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات ‏الأوراق المالية.‏
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وأوضحت أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد تاريخ ‏نشر أول قوائم مالية لها “مرحلة ما بعد الاكتتاب” بتاريخ ‏‏2008/07/12م وتم الاحتفاظ به لحين إعلان الشركة بتاريخ ‏‏2012/02/22م عن تحقيقها لخسائر خلال الربع الرابع من ‏العام 2011م بلغت (1,034) مليون ريال، التقدم إلى اللجنة ‏بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية ، خلال (90) يوماً من ‏تاريخ 1441/04/05 هـ الموافق 2019/12/02م.‏ حسب “أخبار 24”.

‏”منازعات الأوراق المالية” تعتمد الدعوى الجماعية ضد شركة ‏المعجل

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