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أخبار محلية > “نهلّي بك يا سلمان الحزم يا سيفنا المخبور”.. الشاعر الخالدي يلقي قصيدة أمام خادم الحرمين (فيديو)
26/01/2020   5:36 م

“نهلّي بك يا سلمان الحزم يا سيفنا المخبور”.. الشاعر الخالدي يلقي قصيدة أمام خادم الحرمين (فيديو)

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شهد الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة إلقاء الشاعر بدر الخالدي قصيدة أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجاء في قصيدة الشاعر الخالدي:

مْن اَرض المحفل اللي شيّده صقرٍ وريث صقور
جمع فيه اِرثنا واَسقى من التاريخ ديكوره
وشمّي باسم اَخو نوره “مْعزّي” رمزنا المشهور
عظيمٍ وحّد بلادٍ تهقوى سوده نْموره
مؤسس دارنا يوم اِنها فقر وجهل ودهور
رفعها من ظلام الوقت واَوقد نورها نوره
… سلام الله سلامٍ ريح عوده ينبعث ويفور
على من شرّف الحفل الكبير وزان بحضوره
نهلّي بك يا سلمان الحزم يا سيفنا المخبور
خواطرنا تطيب بشوفتك وتروح مسروره

وكان خادم الحرمين قد وصل إلى مقرّ الحفل بالصياهد الجنوبية للدهناء، وكان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدد من الأمراء والمسؤولين.

وحضر الحفل كذلك ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وممثل ملك البحرين الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة.

وفق “أخبار 24”.

“نهلّي بك يا سلمان الحزم يا سيفنا المخبور”.. الشاعر الخالدي يلقي قصيدة أمام خادم الحرمين (فيديو)

أخبار محلية
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