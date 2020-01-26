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أخبار محلية > خادم الحرمين يرعى حفل ختام النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
26/01/2020   5:36 م

خادم الحرمين يرعى حفل ختام النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، بالصياهد الجنوبية للدهناء، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.

ولدى وصول الملك إلى مقر المهرجان، كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل.

يحضر الحفل أيضًا وليَّا العهد في دولة الكويت وإمارة دبي ووزير الرياضة العُماني.

وانطلق مهرجان الإبل في 15 ديسمبر الماضي، وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة شملت جميع ألوان الإبل من (حمر – شقح – شعل – صفر – وضح – مجاهيم) بفئتيه (جل – دق)، كما احتوى المهرجان مسابقات أصايل جمل والطبع ونخبة النخبة والهجيج إلى جانب سباقات الهجن بأشواطها الـ252 والتي تجاوز مجموع جوائزها 88 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يرعى حفل ختام النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أخبار محلية
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