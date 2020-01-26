خادم الحرمين يرعى حفل ختام النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، بالصياهد الجنوبية للدهناء، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.
ولدى وصول الملك إلى مقر المهرجان، كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل.
يحضر الحفل أيضًا وليَّا العهد في دولة الكويت وإمارة دبي ووزير الرياضة العُماني.
وانطلق مهرجان الإبل في 15 ديسمبر الماضي، وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة شملت جميع ألوان الإبل من (حمر – شقح – شعل – صفر – وضح – مجاهيم) بفئتيه (جل – دق)، كما احتوى المهرجان مسابقات أصايل جمل والطبع ونخبة النخبة والهجيج إلى جانب سباقات الهجن بأشواطها الـ252 والتي تجاوز مجموع جوائزها 88 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
#عاجل_السعودية | وصول #خادم_الحرمين_الشريفين لمقر الحفل الختامي لـ #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل_4 pic.twitter.com/FDPNXvN2An
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 26, 2020
#السعودية | #خادم_الحرمين_الشريفين يتجه إلى المنصة الرئيسة مع ضيوفه من أصحاب السمو من دول الخليج. #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_4 pic.twitter.com/ysmMRcLXM2
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 26, 2020