دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان اليوم الأحد انطلاق “أكاديمية نيوم” بجامعة تبوك، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مشروع نيوم وجامعة تبوك، وجامعة فهد بن سلطان بتبوك.
وقال الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم” المهندس نظمي النصر خلال التدشين إن أبناء منطقة تبوك وأبناء المجتمع المحلي في نيوم هم الشركاء الأوائل وأصحاب الأفضلية في الفرص الوظيفية التي سيوفرها المشروع، وذلك إيماناً بأهمية بناء الإنسان قبل المكان.
وأوضح أن الأكاديمية ستستقبل في عامها الأول 1000 طالب من أبناء المنطقة ليتلقوا تدريبات في عدة مجالات تدعم قطاعات مهمة في “نيوم” مثل الطاقة والسياحة والنقل وغيرها.
وأضاف أن الكلية ستعمل على استقطاب المزيد من الطلاب والطالبات في كل عام حتى تصل إلى العدد المستهدف وهو تدريب 6000 مستفيد من البرنامج الذي ينتهي بالتوظيف.
وأعلن النصر توفير 500 منحة دراسية جديدة خلال السنوات الخمس القادمة ضمن برنامج الابتعاث الداخلي من خلال الشراكة مع جامعة الأمير سلطان بن فهد، إلى جانب إضافة المزيد من التخصصات.
وفق “أخبار 24”.