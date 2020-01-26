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أخبار محلية > للحد من تهريب السجائر.. قائمة بأسماء معينة تخضع للتفتيش بالمنافذ ‏الجمركية
26/01/2020   5:34 م

للحد من تهريب السجائر.. قائمة بأسماء معينة تخضع للتفتيش بالمنافذ ‏الجمركية

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أكدت مصادر أن الهيئة العامة للجمارك وضعت قائمة بأسماء ‏الأشخاص الذين يترددون بشكل دوري على المنافذ الجمركية، ‏بهدف إخضاعهم للمعاينة المستمرة تحت إدارة كل منفذ، للحد من ‏تهريب السجائر.‏

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الوطن” أنه سيتم تفتيش مركبات هؤلاء الأشخاص بشكل ‏دقيق وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.

وأفادت بصدور تعليمات ‏بمنع استيراد مشتقات التبغ عبر شركات الشحن أو المواقع ‏الإلكترونية للأفراد، بعد تلقي اللجان الجمركية خلال الفترة ‏الماضية مئات القضايا المتعلقة بتهريب السجائر والمعسل عبر ‏المنافذ الحدودية.‏

وتسمح لوائح الجمارك للمسافر البالغ غير المتردد على المنفذ ‏الجمركي بإدخال 200 سيجارة و500 جرام من منتجات التبغ و24 ‏سيجارًا، وما يزيد على ذلك يتم حجزه على أن يقوم صاحب الشأن بإعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.‏

للحد من تهريب السجائر.. قائمة بأسماء معينة تخضع للتفتيش بالمنافذ ‏الجمركية

أخبار محلية
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