للحد من تهريب السجائر.. قائمة بأسماء معينة تخضع للتفتيش بالمنافذ ‏الجمركية

أكدت مصادر أن الهيئة العامة للجمارك وضعت قائمة بأسماء الأشخاص الذين يترددون بشكل دوري على المنافذ الجمركية، بهدف إخضاعهم للمعاينة المستمرة تحت إدارة كل منفذ، للحد من تهريب السجائر.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الوطن” أنه سيتم تفتيش مركبات هؤلاء الأشخاص بشكل دقيق وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.
وأفادت بصدور تعليمات بمنع استيراد مشتقات التبغ عبر شركات الشحن أو المواقع الإلكترونية للأفراد، بعد تلقي اللجان الجمركية خلال الفترة الماضية مئات القضايا المتعلقة بتهريب السجائر والمعسل عبر المنافذ الحدودية.
وتسمح لوائح الجمارك للمسافر البالغ غير المتردد على المنفذ الجمركي بإدخال 200 سيجارة و500 جرام من منتجات التبغ و24 سيجارًا، وما يزيد على ذلك يتم حجزه على أن يقوم صاحب الشأن بإعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.