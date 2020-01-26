الربيعة: لم نسجّل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة واتخذنا إجراءات مشددة لمنع وفادته

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد “2019-nCoV” في المملكة حتى الآن، كما لم يتم رصد أي حالة عدوى ناتجة عن التعامل مع البضائع سواءً لهذا الفيروس أو غيره.
وأوضح الربيعة أن انتقال فيروس “كورونا” بين البشر يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي، مبيناً أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي للفيروس الجديد، وقامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة للمرض في منافذ الدخول للمملكة.
وأبان أنه يجري حصر الرحلات القادمة مباشرة من الصين، والمسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني، حيث يقوم موظفو مراكز المراقبة الصحية بمعاينة جميع القادمين من الصين وقياس علاماتهم الحيوية.
وأضاف الربيعة أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها قد قام بإعداد دليل صحي للتعامل مع الحالات المشتبه فيها، وتجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة وآلية جمع ونقل العينات إلى المختبر الوطني بالمركز، إضافةً إلى ذلك فقد تم إصدار نصائح للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها المرض. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن مركز القيادة والتحكم بالوزارة بادر منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات والتنسيق مع جميع الجهات للتعامل مع هذا الحدث والتصدي له من خلال اتخاذ جميع الاحترازات الوقائية.
يذكر أن الأعراض الشائعة للعدوى بالفيروس تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة.