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أخبار الخرج > الماضي يستقبل رئيس هيئة الخرج بمكتبه بديوان المحافظة
26/01/2020   1:23 م

الماضي يستقبل رئيس هيئة الخرج بمكتبه بديوان المحافظة

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استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة يوم الاربعاء الموافق١٤٤١/٥/٢٨هـ فضيلة رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج الشيخ الدكتور حسن بن صالح العون ويرافقه مساعد رئيس الهيئه الشيخ محمد الجلال ورئيس قسم القضايا الشيخ مساعد المساعد .
في بداية الاستقبال رحب المحافظ بالجميع ، وجرى خلال ذلك بحث أوجه التعاون بين الجهات بما يحقق تجويد العمل التكاملي ، ويتواكب مع تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله .
بدوره عبر العون عن شكره للمحافظ على توجيهاته التي تصب في المصلحة العامة سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه وزملاءه لخدمة الدين ثم الملك والوطن. منوهاً بجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودورها الرائد في خدمة المجتمع وفي ختام اللقاء قدم العون إهداء للمحافظ من تأليف معالي الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند كتاب (أحكام الرقية الشرعية ).

الماضي يستقبل رئيس هيئة الخرج بمكتبه بديوان المحافظة

أخبار الخرج
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