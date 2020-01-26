النصر ينفي قيد المواليد آسيويا

نفى مصدر نصراوي تلقي إدارة ناديه أي موافقة من قبل الاتحاد الآسيوي لمشاركة لاعبي المواليد الثلاثة المتواجدين في قائمة الفريق الحالية وهم عبدالفتاح آدم، وأيمن يحيى، ومختار علي في قائمة الفريق النصراوي في دوري أبطال آسيا الذي ستنطلق منافساته في العاشر من فبراير المقبل، ووضعت من خلاله القرعة النصر في مواجهة السد القطري وسباهان أصفهان الإيراني والفائز من مواجهة العين وبونيودكور الأوزبكي في المجموعة الرابعة.
وكانت إدارة النصر قد رفعت القائمة الأولية وحملت أسماء الثلاثي قبل الاستيضاح من قبل اتحاد القارة عن التخلي عن شرط وجود البطاقة الوطنية التي منعت الأندية السعودية من الاستفادة من خدمات لاعبي المواليد الذين يحملون جوازات سفر سعودية ويشاركون مع المنتخبات السعودية. وفق “اليوم”.
وكان الاتحاد الآسيوي قد وافق على اعتماد ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز كملعب لمواجهات النصر في البطولة الآسيوية في حال عدم جاهزية استاد الملك فهد الدولي، وينتظر أن تتلقى إدارة النصر خلال الأيام المقبلة الرد الرسمي من قبل الاتحاد الآسيوي على اعتماد مواجهة الفريق أمام سباهان الإيراني في البحرين والذي اختاره النصر كملعب محايد.
وتنطلق اليوم الأحد استعدادات الفريق لمواجهة فريق ضمك والمقررة الخميس المقبل في افتتاح مواجهات القسم الثاني من دوري المحترفين السعودي، ويكشف الجهاز الطبي عن المدة التي سيغيبها المدافع عمر هوساوي بعد إصابته في مواجهة الاتفاق أمس الأول الجمعة، والتي انتهت بفوز النصر بهدف للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.