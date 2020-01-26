رئيس العدالة: سنتعاقد مع لاعب أجنبي.. وهذا سبب احتجاجنا على الاتحاد

أوضح عبدالعزيز المضحي رئيس نادي العدالة، سبب تقديم ناديه باحتجاج ضد اتحاد جدة عقب المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الـ15 من الدوري، مؤكدا تعاقده مع لاعب أجنبي في الأيام القادمة.
وقال عبدالعزيز المضحي في تصريحات تلفزيونية: “لعبنا أمام فريق كبير كالاتحاد، وهو من الأندية التي نفتخر بها جميعا، ولكننا خضنا تلك المباراة بهدف الثلاث نقاط وليس التعادل”.
وأضاف: “لم نوفق في حصد الانتصار، عطفا على الفرص الخطيرة التي سنحت لنا أمام مرمى الاتحاد، خصوصا بالشوط الثاني، ونحمد الله على كل شيء”.
وواصل: “لن نخوض في التفاصيل الخاصة بالاحتجاج، ولكن وجود 8 أجانب في قائمة الاتحاد (الـ 30 لاعبا) غير قانوني وهي مخالفة واضحة، واحتجاجنا قوي، وإدارتنا القانونية لديها الإلمام الكامل بالموضوع، ولا يوجد استثمار نهائيا، واستفسرت عن ذلك”. وفق “كووورة”.
وختم المضحي، بقوله: “سجلنا اللاعب المصري أحمد مصطفى كمواليد من خلال لجنة الاحتراف واتحاد الكرة، وقصته انتهت، وخلال أيام سنتعاقد مع لاعب أجنبي، ونسعى لدعم صفوفنا بلاعبين محليين في أكثر من مركز بالأيام المتبقية من السوق الشتوية”.