نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > رئيس العدالة: سنتعاقد مع لاعب أجنبي.. وهذا سبب احتجاجنا على الاتحاد
26/01/2020   1:07 م

رئيس العدالة: سنتعاقد مع لاعب أجنبي.. وهذا سبب احتجاجنا على الاتحاد

+ = -
1366

أوضح عبدالعزيز المضحي رئيس نادي العدالة، سبب تقديم ناديه باحتجاج ضد اتحاد جدة عقب المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الـ15 من الدوري، مؤكدا تعاقده مع لاعب أجنبي في الأيام القادمة.

وقال عبدالعزيز المضحي في تصريحات تلفزيونية: “لعبنا أمام فريق كبير كالاتحاد، وهو من الأندية التي نفتخر بها جميعا، ولكننا خضنا تلك المباراة بهدف الثلاث نقاط وليس التعادل”.

وأضاف: “لم نوفق في حصد الانتصار، عطفا على الفرص الخطيرة التي سنحت لنا أمام مرمى الاتحاد، خصوصا بالشوط الثاني، ونحمد الله على كل شيء”.

وواصل: “لن نخوض في التفاصيل الخاصة بالاحتجاج، ولكن وجود 8 أجانب في قائمة الاتحاد (الـ 30 لاعبا) غير قانوني وهي مخالفة واضحة، واحتجاجنا قوي، وإدارتنا القانونية لديها الإلمام الكامل بالموضوع، ولا يوجد استثمار نهائيا، واستفسرت عن ذلك”. وفق “كووورة”.

وختم المضحي، بقوله: “سجلنا اللاعب المصري أحمد مصطفى كمواليد من خلال لجنة الاحتراف واتحاد الكرة، وقصته انتهت، وخلال أيام سنتعاقد مع لاعب أجنبي، ونسعى لدعم صفوفنا بلاعبين محليين في أكثر من مركز بالأيام المتبقية من السوق الشتوية”.

رئيس العدالة: سنتعاقد مع لاعب أجنبي.. وهذا سبب احتجاجنا على الاتحاد

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885084911.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.