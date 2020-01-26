الأهلي يعلن عن أجانبه الأربعة في دوري أبطال آسيا

أعلن النادي الأهلي اليوم عن أجانبه الأربعة رسميًا الذين سيشاركون في مسابقة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.
وتنص قوانين ولوائح الاتحاد الآسيوي على السماح لكل فريق بتسجيل 4 لاعبين أجانب في قائمته لدوري أبطال آسيا على أن يكون أحدهم من داخل القارة .
وجاءت القائمة مكونة من كلٍ من: الهداف السوري عمر السومة، والوافد الجديد الألماني ماركو مارين، والجزائري يوسف بلايلي، بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا.
يذكر أن الفريق الأهلاوي سيواجه فريق استقلال دوشنبة الطاجيكستاني، يوم الثلاثاء المقبل، في مواجهة الملحق المؤهل لدور المجموعات للبطولة الآسيوية. وفق “المرصد”.
الرباعي الأجنبي للنادي #الأهلي في #دوري_أبطال_آسيا 2020#ACL2020 pic.twitter.com/nM3uut67Yo
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 25, 2020