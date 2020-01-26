البلطان: الشباب هزم أرسنال لضم بانيغا

قال خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب: إن الليث تفوق على نادي أرسنال الإنجليزي، وذلك من أجل ضم الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب نادي إشبيلية الإسباني.
وتحدث البلطان بعد مباراة الهلال والشباب قائلًا: “تحرك الشباب وتعاقده مع اللاعب بانيغا خطوة مميزة وغاية في القوة، والشباب تفوق على أندية عالمية مثل الأرسنال، حيث رغب النادي الإنجليزي في ضمه بعد دخوله الفترة الحرة”.
وأضاف البلطان: “الرياضة السعودية وكرة القدم بالأخص وصلت إلى مستوى عالٍ، وذلك بفضل اهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والآن يستطيع كل مواطن سعودي أن يفخر برياضة بلاده”.
وأعلن نادي الشباب اليوم السبت عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي إشبيلية الإسباني لمدة ثلاثة مواسم. وفق “المواطن”.
وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر ”تويتر” أن إيفر بانيغا سيُمثل الليث مع بداية موسم 2020- 2021 ولمدة ثلاثة مواسم.
وتفوق الشباب على الأهلي في سباق ضم بانيغا، حيث كان مجلس إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ اهتم بضم بانيغا مع بداية شهر يناير الجاري.