لقطة طريفة في مباراة الاتحاد والعدالة عند وصول كرة المباراة لصبي من الجمهور

سجّلت كاميرا التليفزيون أثناء نقل مباراة الاتحاد والعدالة لقطة طريفة كان بطلها صبيا من الجمهور في ملعب المباراة، عندما وصلت كرة المباراة إلى حيث يجلس، بعد تسديدة من أحد اللاعبين.
وبدأت اللقطة بتسديدة من لاعب العدالة رياض شراحيلي على مرمى الاتحاد، إلا أنها أخطأت المرمى ووصلت إلى حيث يجلس جمهور نادي الاتحاد، واستقرت عند صبي، فأخذ الكرة وأخفاها تحت المقعد.
وبدا من المشهد أن أحدا يخاطب الصبي لإعادة الكرة للملعب، وأنه لا يستجيب، ويريد أن يحتفظ بها، حسبما ظهر في البث المباشر. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، حيث استقر الاتحاد في المركز الـ 12 بـ 15 نقطة، فيما يقبع العدالة في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط.
#لقطة_المباراة! 🤩#الاتحاد_العدالة pic.twitter.com/epRGg7uF82
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 25, 2020