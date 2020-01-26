كات للبياوي: عالج فريقك.. ولا تتدخل في عملي

لم يخفي الهولندي تين كات مدرب فريق الاتحاد غضبه وهو يرد على نظيره التونسي ناصيف البياوي مدير الجهاز الفني، بعد تصريحاته حول خطأ فني ارتكبه تين كات في توظيف مواطنه أنيس البدري خلال مباراة الفريقين السبت ضمن الجولة 15 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال البياوي:« أنيس البدري لعب في خط المنتصف، أراحنا ذلك نوعاً ما، أعتقد أنه سيكون أكثر خطورة لو اعتمد مدرب فريقه في مركز الطرف الأيمن، بدا لي أن هنالك خطأ فني في هذا التوظيف».
تصريحات مدرب الفريق الأحسائي استفزت الهولندي مدرب أصفر جدة، فأجاب للصحافيين على تساؤلاتهم عن رأيه حول ما قاله البياوي، مضيفاً:« هذا ليس أمراً يتعلق بشؤونه، من الأفضل له ان يهتم بعمله لا بفريقي أو أسلوبي، كما أنصحه أن يهتم بلياقة لاعبيه كي لا يتساقطون واحداً تلو الآخر في كل حين على أرض الملعب». وفق “الرياضية”.