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أخبار محلية > بسبب شكّه فيها.. مواطنة تروي تفاصيل تعنيف عمها لها وسكب “الأسيد” الحارق عليها
26/01/2020   6:45 ص

بسبب شكّه فيها.. مواطنة تروي تفاصيل تعنيف عمها لها وسكب “الأسيد” الحارق عليها

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روت مواطنة تفاصيل تعنيفها من قِبل عمها وسكب مادة “الأسيد” الحارقة عليها، الأمر الذي سبّب تشوهات كبيرة لها، مشيرةً إلى أنه جرى القبض عليه بعد مرور أكثر من عام على الواقعة.

وقالت المواطنة وتدعى ليلى، خلال لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن عمها بسن الخمسينيات ويسكن معها هي وشقيقاتها بمنزل والدها وكان يداوم على تعنيفهن بدنياً ونفسياً؛ بسبب شكه الكثير بهن.

وأشارت إلى أنه في إحدى المرات خلال خروجها لحضور مناسبة سكب عليها مادة “الأسيد” الحارقة، مبينةً أن الحروق التي أصيبت بها بالغة وتحتاج لعملية زراعة جلد لكنها لا تمتلك تكلفة إجرائها على حسابها الخاص. وفق “أخبار 24”.

وأضافت بأنها ذهبت لأغلب الدوائر الحكومية سواءً الشرطة أو الإمارة دون فائدة ليمر أكثر من عام على الواقعة قبل أن يعيد مقطع فيديو نشرته حول الواقعة فتح الملف من جديد ويتم القبض على الجاني.

بسبب شكّه فيها.. مواطنة تروي تفاصيل تعنيف عمها لها وسكب “الأسيد” الحارق عليها

أخبار محلية
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