نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العدل”: الحبس بحق المماطلين في تنفيذ أحكام السداد سلطة تقديرية
26/01/2020   6:44 ص

“العدل”: الحبس بحق المماطلين في تنفيذ أحكام السداد سلطة تقديرية

+ = -
1847

أوضحت وزارة العدل أن إصدار أحكام بالحبس التنفيذي ضد من يماطلون في تنفيذ أحكام السداد هي سلطة تقديرية للدائرة في محاكم التنفيذ.

وجاء توضيح وزارة العدل خلال رده على استفسار عبر حساب “التواصل العدلي” بـ”تويتر” من مواطن حول سبب رفض طلب بحبس شخص ماطل في تنفيذ حكم حصل عليه بوقف خدماته وسداد ما عليه من مستحقات له.

وأوضح حساب “التواصل العدلي”، أن إصدار الحكم بالحبس التنفيذي سلطة تقديرية للدائرة، عدا الحالات التي ينطبق عليها الحبس الوجوبي المشار إليها في اللائحة ٢ من المادة الـ83 من نظام التنفيذ ولائحته. وفق “أخبار 24”.

“العدل”: الحبس بحق المماطلين في تنفيذ أحكام السداد سلطة تقديرية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885084858.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.