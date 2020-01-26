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نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية للسوق التجاري بالرياض قبل أكثر من 100 عام.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام ١٣٢٢هـ / (١٩١٤م)، سوق الخرازين بجوار المسجد، “جامع الإمام تركي بن عبدالله”، وسور النساء تحت سور القصر.
وفق “أخبار 24”.
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