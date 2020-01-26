جامعة أم القرى تحسم مصير 1400 طالب مهددين بالفصل.. اليوم

كشف المتحدث باسم جامعة أم القرى الدكتور عثمان قزاز، عن نظر لجنة ثلاثية اليوم (الأحد) في مصير 1400 طالب وطالبة مهددين بالفصل.
وأوضح قزاز وفقاً لـ”عكاظ”، أن اللجنة ستنظر في إمكانية إعطائهم فرصة إضافية حال رفع معدلاتهم أو تحويلهم إلى دبلوم مجاني أو سنة تأهيلية مدفوعة.
ولفت إلى أن قرار الجامعة بفصل 200 طالب مؤخراً مبني على تنفيذ لائحة التعليم والتي تنص على فصل كل مَن تجاوز 3 فصول دراسية، وكان معدله واحداً أو أقل أو تجاوز الفترة النظامية للدراسة في الجامعة.
ونوه إلى أن الجامعة سبق وأنذرت الطلاب المتعثرين 3 مرات خلال 3 فصول دراسية، كما منحتهم الفرصة لرفع معدلهم وتجاوز المواد المتعثرين فيها.