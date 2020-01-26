نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > جامعة أم القرى تحسم مصير 1400 طالب مهددين بالفصل.. اليوم
26/01/2020   6:44 ص

جامعة أم القرى تحسم مصير 1400 طالب مهددين بالفصل.. اليوم

+ = -
1249

كشف المتحدث باسم جامعة أم القرى الدكتور عثمان قزاز، عن نظر لجنة ثلاثية اليوم (الأحد) في مصير 1400 طالب وطالبة مهددين بالفصل.

وأوضح قزاز وفقاً لـ”عكاظ”، أن اللجنة ستنظر في إمكانية إعطائهم فرصة إضافية حال رفع معدلاتهم أو تحويلهم إلى دبلوم مجاني أو سنة تأهيلية مدفوعة.

ولفت إلى أن قرار الجامعة بفصل 200 طالب مؤخراً مبني على تنفيذ لائحة التعليم والتي تنص على فصل كل مَن تجاوز 3 فصول دراسية، وكان معدله واحداً أو أقل أو تجاوز الفترة النظامية للدراسة في الجامعة.

ونوه إلى أن الجامعة سبق وأنذرت الطلاب المتعثرين 3 مرات خلال 3 فصول دراسية، كما منحتهم الفرصة لرفع معدلهم وتجاوز المواد المتعثرين فيها.

جامعة أم القرى تحسم مصير 1400 طالب مهددين بالفصل.. اليوم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885084852.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.