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أخبار المناطق > عبر سفير 2.. الملحقية الثقافية بأمريكا تتفاعل مع مناشدات طالب انتهت بعثته
26/01/2020   6:42 ص

عبر سفير 2.. الملحقية الثقافية بأمريكا تتفاعل مع مناشدات طالب انتهت بعثته

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تفاعلت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية مع مناشدة أطلقها مُبتعث من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ للتدخل لإنهاء مشكلة التأمين الطبي الخاص به وعلاج ابنته.

وقررت الملحقية الثقافية تمديد التأمين الخاص بالمبتعث عمرو سليمان العمرو 30 يوماً، رغم انتهاء البعثة الخاصة به؛ تقديراً لظروفه الخاصة في علاج ابنته.

ولفتت الملحقية إلى أن كل الإجراءات تمت عبر نظام سفير 2 دون أي مشاكل تقنية أو إدارية أو تأخير. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أنه تم إنهاء طلبه في يوم واحد، وذلك انطلاقاً من واجبها تجاه المبتعثين ومرافقيهم.

عبر سفير 2.. الملحقية الثقافية بأمريكا تتفاعل مع مناشدات طالب انتهت بعثته

أخبار المناطق
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