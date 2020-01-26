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أخبار محلية > هل ينتقل فيروس “كورونا الجديد” عبر البضائع القادمة من الصين؟ “وقاية” يجيب
26/01/2020   6:41 ص

هل ينتقل فيروس “كورونا الجديد” عبر البضائع القادمة من الصين؟ “وقاية” يجيب

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ثارت مخاوف من انتقال السلالة الجديدة لفيروس “كورونا” بطرق غير اعتيادية، حيث وُجه سؤال للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” عن انتقال الفيروس بواسطة البضائع القادمة من الصين.

وجاءت صيغة السؤال: “هل يوجد خطر للاصابة بمرض فيروس كورونا عن طريق المنتجات التي يتم شراؤها وشحنها من الصين كالملابس والأجهزة الكهربائية والألعاب؟”، حيث كان رد “وقاية”: “حسب المعلومات المتوفرة لا يوجد خطر للاصابة بالفيروس عن طريق المنتجات المستوردة من الصين”.

يُذكر أن المملكة تعمل على تطبيق تدابير احترازية وإجراءات وقائية ضد انتقال الفيروس، ومنها ما طُبق في مطارات المملكة للمسافرين القادمين من الصين، بالتعاون مع وزارة الصحة. وفق “أخبار 24”.

هل ينتقل فيروس “كورونا الجديد” عبر البضائع القادمة من الصين؟ “وقاية” يجيب

أخبار محلية
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