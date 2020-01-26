"أمانة الرياض" تنشر صورة لبوابة "الشميسي" قبل 77 عاماً

نشرت أمانة مدينة الرياض صورة لبوابة المريقب (الشميسي)، وعلقت عليها بأن حي الشميسي يشكل جزءًا مهمًا من ذاكرة الأهالي، ويكمل مثلث تكوين المرحلة الأولى من الرياض الحديثة والمزدهرة إلى جانب حي منفوحة وشارع الوزير.
وأوضحت أن الصورة تعود إلى عام 1362هـ الموافق 1943م، أي قبل 77 عاما، و تقع بوابة المريقب (الشميسي) في الجنوب الغربي من مدينة الرياض القديمة.
كما نشرت الأمانة صورا لنفس الحي وقد زاولت فيه معدّات الصيانة والإصلاح والإزالة أعمالها اليومية، تنفيذًا لبرنامج “تحسين المشهد الحضري”، وحرصًا على الارتقاء بجودة الحياة في المدينة، بشعار (بالشميسي نهتم).
وفق”أخبار 24″.