بسبب شدة البرودة.. تأخير بداية اليوم الدراسي وإلغاء الطابور الصباحي في عدد من المناطق

وجّهت عدد من إدارات التعليم في مناطق المملكة بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى الساعة التاسعة، فيما ألغت أخرى الاصطفاف الصباحي، وذلك نظراً لموجة البرد الشديدة التي تشهدها مناطق المملكة هذا الأسبوع.
ففي القصيم وجّه المدير العام بإلغاء الاصطفاف الصباحي واعتماد بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف يوم الأحد 1/ 6 /1441هـ مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير، وذلك حرصا على سلامة الطلاب.
وفي الجوف، وبناءً على توجيهات أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونظراً لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ستكون بداية الدراسة ليومي الأحد والإثنين 1-2 / 6 / 1441هـ الساعة 9ص في جميع المدارس. وفق “أخبار 24”.
ووجّه المدير العام لإدارة تعليم تبوك إبراهيم العُمري بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 وحتى الخميس الموافق 5-6 -1441هـ إلى الساعة 8:30ص في جميع المدارس.
كما وجّه مدير عام التعليم بمنطقة حائل المكلف يحيى العماري بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحا ليومي الأحد والإثنين 1-2 / 6 / 1441هـ في جميع مدارس المنطقة نظراً لموجة البرد الشديدة التي تشهدها المنطقة بداية الأسبوع حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.