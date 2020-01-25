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أخبار المناطق > بالفيديو.. بيع سمكة “كنعد” بـ200 ألف درهم بالإمارات
25/01/2020   7:58 م

بالفيديو.. بيع سمكة “كنعد” بـ200 ألف درهم بالإمارات

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بيعت سمكة “كنعد” خلال مزاد علني جرى في أبوظبي، ضمن بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، بمبلغ 200 ألف درهم.

وتنافس الحاضرون في المزاد الخيري على عرض أعلى سعر للسمكة، حتى وصلت إلى 200 ألف درهم.

ومن المقرر أن يذهب ريع المزاد إلى المحتاجين من مختلف البلدان.

 

حسب “أخبار 24”.

بالفيديو.. بيع سمكة “كنعد” بـ200 ألف درهم بالإمارات

أخبار المناطق
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