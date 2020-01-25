بالفيديو.. بيع سمكة “كنعد” بـ200 ألف درهم بالإمارات

بيعت سمكة “كنعد” خلال مزاد علني جرى في أبوظبي، ضمن بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، بمبلغ 200 ألف درهم.
وتنافس الحاضرون في المزاد الخيري على عرض أعلى سعر للسمكة، حتى وصلت إلى 200 ألف درهم.
ومن المقرر أن يذهب ريع المزاد إلى المحتاجين من مختلف البلدان.
200 ألف درهم ثمن سمكة تم بيعها في مزاد خيري والذي نظمه فريق الطيار بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر ليذهب ريع المزاد الى المحتاجين من مختلف البلدان
#اغلى_سمكة_في_العالم_200الف pic.twitter.com/OG4c2cX8Ur
— عبدالله بن دفنا (@bn_dfna) January 25, 2020
حسب “أخبار 24”.