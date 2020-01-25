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أخبار محلية > بالفيديو.. فتاة “الحراثة” ضحت باستكمال دراستها من أجل والديها
25/01/2020   7:55 م

بالفيديو.. فتاة “الحراثة” ضحت باستكمال دراستها من أجل والديها

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عرض برنامج‎ MBC”‎في أسبوع” مقتطفات من حياة الفتاة ‏السعودية “عطرة”، التي ضحت باستكمال تعليمها من أجل ‏رعاية والديها وزوجة أبيها، بعد تقدمهم في السن.‏

وأكدت عطرة أنها عشقت حياة الزراعة وتربية الحيوانات، الأمر ‏الذي شجّعها على تعلم قيادة السيارات والحراثة قبل 8 سنوات من ‏عمرها الذي لم يتجاوز التاسعة عشرة.‏

وأشارت إلى أنها تنظم حياتها بين العمل في الزراعة والمنزل، ‏وتتوزع حياتها بين المدينة والمزرعة والقرية.‏

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. فتاة “الحراثة” ضحت باستكمال دراستها من أجل والديها

أخبار محلية
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