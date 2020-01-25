بالفيديو.. فتاة “الحراثة” ضحت باستكمال دراستها من أجل والديها

عرض برنامج MBC”في أسبوع” مقتطفات من حياة الفتاة السعودية “عطرة”، التي ضحت باستكمال تعليمها من أجل رعاية والديها وزوجة أبيها، بعد تقدمهم في السن.
وأكدت عطرة أنها عشقت حياة الزراعة وتربية الحيوانات، الأمر الذي شجّعها على تعلم قيادة السيارات والحراثة قبل 8 سنوات من عمرها الذي لم يتجاوز التاسعة عشرة.
وأشارت إلى أنها تنظم حياتها بين العمل في الزراعة والمنزل، وتتوزع حياتها بين المدينة والمزرعة والقرية.
فتاة الحراثة
تعلمت قيادة السيارة وحرث الأرض رغم صغر سنها
تقرير محمد الجميري #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/DIQeURPLEa
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 25, 2020
وفق “أخبار 24”.