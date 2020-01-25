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أخبار محلية > “البرد إللي يدمي خشوم الإبل”.. شاهد تأثير البرد على الإبل شمال المملكة
25/01/2020   7:55 م

“البرد إللي يدمي خشوم الإبل”.. شاهد تأثير البرد على الإبل شمال المملكة

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تُدوولت مقاطع فيديو عديدة أظهرت تأثير شدة البرودة، التي تمر بها البلاد هذه الأيام، على الحيوانات والمياه شمال المملكة.

وبيّنت المقاطع جملا وقد سالت الدماء من أنفه، حيث أوضح صاحبه أن ذلك ما يقال عنه (البرد إلي يدمي خشوم الإبل)، فيما بيّن آخر تجمد المياه في طريف، بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى 2 تحت الصفر.

وكانت الأرصاد قد توقعت في تقريرها لحالة الطقس اليوم السبت، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وفق “أخبار 24”.

“البرد إللي يدمي خشوم الإبل”.. شاهد تأثير البرد على الإبل شمال المملكة

أخبار محلية
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