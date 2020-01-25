“البرد إللي يدمي خشوم الإبل”.. شاهد تأثير البرد على الإبل شمال المملكة

تُدوولت مقاطع فيديو عديدة أظهرت تأثير شدة البرودة، التي تمر بها البلاد هذه الأيام، على الحيوانات والمياه شمال المملكة.
وبيّنت المقاطع جملا وقد سالت الدماء من أنفه، حيث أوضح صاحبه أن ذلك ما يقال عنه (البرد إلي يدمي خشوم الإبل)، فيما بيّن آخر تجمد المياه في طريف، بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى 2 تحت الصفر.
وكانت الأرصاد قد توقعت في تقريرها لحالة الطقس اليوم السبت، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
#البرد_اليوم #الصقيع #موجة_برد #الثلج pic.twitter.com/cgUGZAKIKs
— هزاع السلماني (@mmnn25680) January 24, 2020
الان تجمد الماء بشوارع طريف ☃️ ودرجة الحرارة
٢ – تحت الصفر اليوم السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٠#العالمي #طريف #حزم_الجلاميد #القريات #طبرجل #السعوديه #ثلوج #المدينه @mekshat_madina @Weather1439 @n_mekshat @MekshatWorld pic.twitter.com/wPYVCB1v9D
— رائد العوفي KSA (@raaedoufy) January 25, 2020
#فيديو 🎥
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انخفاض درجة الحرارة إلى مادون الصفر المئوي في محافظة #طريف شمال المملكة .. وتجمد المياه بسبب شدة البرد ..
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— هاشتاق المدينة (@Hash_ALmadina) January 25, 2020
وفق “أخبار 24”.