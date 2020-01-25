وزير الإسكان يسلّم 600 وحدة سكنية لمواطنين في ضاحية “الجوان” بالرياض

سلّم وزير الإسكان ماجد الحقيل، عددًا من مستفيدي برنامج “سكني”، وحداتهم السكنية، ضمن المرحلة الأولى لمشروع “ديار السعد” في ضاحية “الجوان” شمال مدينة الرياض، والتي تتسع لأكثر من 100 ألف نسمة.
ويشمل المشروع الذي يأتي بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، قرابة 600 وحدة سكنية، تتنوع ما بين الفلل و”التاون هاوس”، بُنيت باستخدام تقنية القوالب النفقية “TF”، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال.
ويمتد إسكان “ديار السعد” على أكثر من 133 ألف م2، ويقع شمال مدينة الرياض بمحاذاة طريق الأمير فيصل بن بندر، ويتضمن بنية تحتية مكتملة، من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، فضلاً عن الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية والحدائق العامة. وفق “أخبار 24”.
ويأتي مشروع “ديار السعد” من بين 16 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين على مستوى الرياض لتوفير نحو 30 ألف وحدة سكنية متنوعة.
وأوضح المشرف على التطوير العقاري بالوزارة المهندس مازن الداوود، أن تقنية القوالب النفقية (TF) أدخلتها الوزارة ضمن خطتها لاستخدام تقنيات البناء الحديثة المتنوعة؛ في أكثر من 50% من مشاريعها، وذلك بهدف ضخ الوحدات السكنية بسرعة وجودة كبيرة.