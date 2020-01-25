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أخبار محلية > دراسة تدعو لتحفيز شركات الطيران على منح كبار السن وذوي الإعاقة خصومات على أسعار التذاكر
25/01/2020   7:53 م

دراسة تدعو لتحفيز شركات الطيران على منح كبار السن وذوي الإعاقة خصومات على أسعار التذاكر

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طالبت دراسة أجرتها لجنة النقل وتقنية المعلومات بمجلس ‏الشورى، هيئة الطيران المدني، بعدد من التوصيات، منها ‏تحفيز الشركات الناقلة لتقديم المزيد من الخصومات على أسعار ‏تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن، والأشخاص ذوي ‏الإعاقة.‏

‏وأكدت الدراسة وفقاً لصحيفة “الرياض” ضرورة الاهتمام بصيانة الطائرات والخدمات ‏الأرضية بالمطارات، والعمل على توسعة مطار الطائف ليسهم في تخفيف الضغط على مطار ‏الملك عبدالعزيز بجدة، خاصة في ‏مواسم الحج والعمرة والسياحة.‏

وطالبت اللجنة بإعداد خطة استراتيجية شاملة بأولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني ‏وذلك بالتزامن مع وضع سياسات محفزة لجذب الاستثمارات ‏داخلياً وخارجياً.

دراسة تدعو لتحفيز شركات الطيران على منح كبار السن وذوي الإعاقة خصومات على أسعار التذاكر

أخبار محلية
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