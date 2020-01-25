دراسة تدعو لتحفيز شركات الطيران على منح كبار السن وذوي الإعاقة خصومات على أسعار التذاكر

طالبت دراسة أجرتها لجنة النقل وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، هيئة الطيران المدني، بعدد من التوصيات، منها تحفيز الشركات الناقلة لتقديم المزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدراسة وفقاً لصحيفة “الرياض” ضرورة الاهتمام بصيانة الطائرات والخدمات الأرضية بالمطارات، والعمل على توسعة مطار الطائف ليسهم في تخفيف الضغط على مطار الملك عبدالعزيز بجدة، خاصة في مواسم الحج والعمرة والسياحة.
وطالبت اللجنة بإعداد خطة استراتيجية شاملة بأولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني وذلك بالتزامن مع وضع سياسات محفزة لجذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً.