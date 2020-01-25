الدويش يشن هجوما على مخرج مباراة “النصر والاتفاق”!

هاجم الكاتب والإعلامي الرياضي محمد الدويش مخرج مباراة النصر والاتفاق ، التي أقيمت ضمن الجولة الـ 15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،وانتهت بفوز النصر بهدف حمدالله.
وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي على تويتر ” يا إدارة ملعب الحكومة .. يامخرجي الشركة العالمية ( الناقل بفلوس ) قولوا لـ ” جمهور العالمي” ممنوع الحضور وريحوا وارتاحوا وخلوا عنكم تصرفات المشجعين المتعصبين !.
يا إدارة ملعب الحكومة .. يامخرجي الشركة العالمية ( الناقل بفلوس ) قولوا لـ #جمهور_العالمي ممنوع الحضور وريحوا وارتاحوا وخلوا عنكم تصرفات المشجعين المتعصبين ! #الاتفاق_النصر
— محمد الدويّش (@Aldowayesh) January 24, 2020
وفق “المرصد”.