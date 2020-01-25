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اخبار رياضية > الدويش يشن هجوما على مخرج مباراة “النصر والاتفاق”!
25/01/2020   3:45 م

الدويش يشن هجوما على مخرج مباراة “النصر والاتفاق”!

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هاجم الكاتب والإعلامي الرياضي محمد الدويش مخرج مباراة النصر والاتفاق ، التي أقيمت ضمن الجولة الـ 15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،وانتهت بفوز النصر بهدف حمدالله.

وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي على تويتر ” يا إدارة ملعب الحكومة .. يامخرجي الشركة العالمية ( الناقل بفلوس ) قولوا لـ ” جمهور العالمي” ممنوع الحضور وريحوا وارتاحوا وخلوا عنكم تصرفات المشجعين المتعصبين !.

وفق “المرصد”.

الدويش يشن هجوما على مخرج مباراة “النصر والاتفاق”!

اخبار رياضية
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