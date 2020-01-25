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اخبار رياضية > مصادر: الهلال يسعى لضم هداف مونتيري المكسيكي لتعويض رحيل “غوميز”
25/01/2020   3:44 م

مصادر: الهلال يسعى لضم هداف مونتيري المكسيكي لتعويض رحيل “غوميز”

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أفادت مصادر بأن الهلال بدأ السعي لتأمين خط هجومه في حال رحيل المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز عن الفريق بانتهاء عقده نهاية الموسم الحالي، وذلك بالتفاوض مع مهاجم جديد.

وأشارت المصادر بحسب “الشرق الأوسط” إلى مهاجم وهداف نادي ومونتيري المكسيكي، الأرجنتيني روجيليو فونيس موري الذي يمكنه التوقيع لأي نادٍ عن طريق الانتقال الحر بحلول صيف هذا العام.

وتؤكد تقارير صحافية مكسيكية أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يرغب في الرحيل عن مونتيري وخوض تجربة احتراف جديدة، حيث ينافس الهلال على خدماته نادي غالاكسي الأمريكي الذي حاول ضمه في انتقالات يناير الجاري لكن دون جدوى.

يذكر أن موري البالغ من العمر 28 عامًا مثَّل المنتخب الأرجنتيني، وسبق أن لعب في أندية بنفيكا البرتغالي، وريفر بليت الأرجنتيني، وإف سي دالاس الأمريكي.

مصادر: الهلال يسعى لضم هداف مونتيري المكسيكي لتعويض رحيل “غوميز”

اخبار رياضية
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