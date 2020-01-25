رئيس النصر السعودي يحتفي بالفوز على الاتفاق

أشاد صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر، بالفريق الذي اختتم مواجهاته بالدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين بفوز مهم على مضيفه الاتفاق بهدف نظيف مساء الجمعة بالدمام.
وقاد الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله فريقه النصر لتخطي عقبة الاتفاق بهدف جميل بعد صناعة رائعة من أحمد موسى، لتعود كتيبة المدرب روي فيتوريا لصدارة الدوري مؤقتا برصيد 33 نقطة.
وقال صفوان السويكت عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، مساء اليوم الجمعة: “الحمد لله.. انتهى نصف المشوار بفوز و3 نقاط مهمة”. وفق “كووورة”.
وتابع: “مبروك لكل عشاق العالمي.. وكل الشكر لجماهير الشمس العظيمة في المنطقة الشرقية”.