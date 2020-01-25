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اخبار رياضية > “الفراج”: “فارس الدهناء فريق بلا روح ولا قتالية”
25/01/2020   3:41 م

“الفراج”: “فارس الدهناء فريق بلا روح ولا قتالية”

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نشر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، تغريدة تعليقاً على فوز النصر على الاتفاق بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس بالدمام، ضمن الجولة الـ 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج عبر حسابه على “تويتر”: “مبروك لنادي النصر العودة من الدمام بالنقاط الثلاث، أما الاتفاق فإنني أصبحت مقتنعا بأنه لو لعب اليوم لوحده في الملعب فلن يسجل ولن يفوز”.

وأضاف: “فارس الدهناء فريق بلا روح ولا قتالية.. الله يعين مدرج الاتفاق على الإحباط مباراة بعد مباراة.. الله يعين”.

وكان فريق النصر قد حقق فوزاً بهدف دون رد على حساب مضيفه الاتفاق، ليرتفع رصيد النصر إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، لحين انتهاء منافسات الجولة. وفق “أخبار 24”.

“الفراج”: “فارس الدهناء فريق بلا روح ولا قتالية”

اخبار رياضية
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