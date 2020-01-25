بالفيديو .. الوحدة يدك شباك الحزم بخماسية.. ويقفز للرابع

دك فريق الوحدة الأول لكرة القدم شباك ضيفه الحزم بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعتهما الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ضمن الجولة الـ15 من الدوري.
النتيجة قفزت بالوحدة إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بينما بقي الحزم عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.
سجل خماسية الوحدة فواز الصقور “5” ريناتو شافيز “34” ويوسف نياكات “60” و أنسيلمو مواريس عند الدقيقة 73 و لويس جوستافو “88” بينما سجل يوسف عمر الهدف الوحيد للحزم ” 79″
وضع فواز الصقور مدافع الوحدة فريقه في المقدمة بهدف مبكرأ ، مستفيداً من تمريرة زميله وليد باخشوين ويضع الكرة في شباك الجزائري مليك عسلة حارس ملمى الحزم عند الدقيقة الخامسة.
وواصل لاعبو الوحدة ضغطهم وحاصروا الضيوف في ملعبهم، الذين اعتمدوا على المتردات التي لم تشكل خطورة على مرمى عبدالمجيد حارس الفريق المكي.
واستغل البرازيلي ريناتو شافيز لاعب الوحدة غياب التغطية الدفاعية، ليضاعف النتيجة لفريقه من ضربة رأسية عند الدقيقة34 انتهى عليه شوط المباراة الأول.
ومع بداية الشوط الثاني كان الحزم قريباً من تقليص الفارق لكن تدخل حارس الحزم منع هدفاً محقق للضيوف.
وتمكن المالي يوسف نياكات من تعزيز تقدم فريقه الوحدة بهدف ثالث عند الدقيقة 60.، وأهدر الأسترالي فرصة تسجيل الهدف الرابع لكن أطاح بالكرة وهو في مواجهة المرمى الخالي. وفق “الرياضية”.
ونتج عن السيطرة الوحداوية هدف رابع عن طريق البرازيلي أنسيلمو مواريس عند الدقيقة 73 قبل أن يقلص البديل يوسف الفارق للحزم من ضربة رأسية بهدف عند الدقيقة 79 .
وقبل نهاية الزمن الرسمي للمباراة بدقيقتين سجل البرازيلي لويس جوستافو الهدف الخامس لفريقه الوحدة عند الدقيقة 88
هذا، ويحل الوحدة ضيفاً على الاتفاق الخميس المقبل، بينما يستضيف الحزم نظيره التعاون الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ16 للدوري المحلي.