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أخبار محلية > ولي عهد الكويت يصل إلى المملكة غداً تلبية لدعوة من خادم الحرمين
25/01/2020   3:37 م

ولي عهد الكويت يصل إلى المملكة غداً تلبية لدعوة من خادم الحرمين

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يصل إلى المملكة غداً الأحد ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد ممثلاً لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وتأتي زيارة ولي العهد تلبية لدعوة موجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أمير الكويت لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرياض.

ويرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان غداً الأحد حفل ختام المهرجان في نسخته الرابعة، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انطلق في 15 ديسمبر الماضي وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة شملت جميع ألوان الإبل من (حمر – شقح – شعل – صفر – وضح – مجاهيم) بفئتيه (جل – دق)، كما احتوى المهرجان على مسابقات أصايل جمل والطبع ونخبة النخبة والهجيج إلى جانب سباقات الهجن بأشواطها الـ252 والتي تجاوز مجموع جوائزها 88 مليون ريال.

ولي عهد الكويت يصل إلى المملكة غداً تلبية لدعوة من خادم الحرمين

أخبار محلية
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