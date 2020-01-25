“أنور قرقاش”: الاستهداف المتجدد للمملكة لن ينجح وستسقط كل الاتهامات المغرضة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش إن الاستهداف المتجدد للمملكة والذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح وستسقط هذه الاتهامات المغرضة كما سقطت الحملات السابقة.
وأضاف قرقاش في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” أن دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة.
وأشاد بالحضور والتواصل الإعلامي للمملكة على المستوى الدولي خلال هذه الفترة، مبيناً أنه كان مؤثراً، عبرت من خلاله الرياض عن سياساتها ورؤيتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة شملت الأمراء عبدالعزيز بن سلمان وخالد بن سلمان وفيصل بن فرحان والدكتور عادل الجبير. وفق “أخبار 24”.
وهنأ الوزير المملكة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأوليمبي لأولمبياد طوكيو 2020، مبيناً أنه إنجاز كبير تحقق بالجهد والمثابرة وبالتوفيق والنجاح.