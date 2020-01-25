نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “أنور قرقاش”: الاستهداف المتجدد للمملكة لن ينجح وستسقط كل الاتهامات المغرضة
25/01/2020   3:37 م

“أنور قرقاش”: الاستهداف المتجدد للمملكة لن ينجح وستسقط كل الاتهامات المغرضة

+ = -
1288

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش إن الاستهداف المتجدد للمملكة والذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح وستسقط هذه الاتهامات المغرضة كما سقطت الحملات السابقة.

وأضاف قرقاش في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” أن دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة.

وأشاد بالحضور والتواصل الإعلامي للمملكة على المستوى الدولي خلال هذه الفترة، مبيناً أنه كان مؤثراً، عبرت من خلاله الرياض عن سياساتها ورؤيتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة شملت الأمراء عبدالعزيز بن سلمان وخالد بن سلمان وفيصل بن فرحان والدكتور عادل الجبير. وفق “أخبار 24”.

وهنأ الوزير المملكة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأوليمبي لأولمبياد طوكيو 2020، مبيناً أنه إنجاز كبير تحقق بالجهد والمثابرة وبالتوفيق والنجاح.

“أنور قرقاش”: الاستهداف المتجدد للمملكة لن ينجح وستسقط كل الاتهامات المغرضة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885084763.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.