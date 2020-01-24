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أخبار محلية > بعد الدراج البرتغالي.. وفاة دراج هولندي متأثراً بإصابته في رالي دكار السعودية
24/01/2020   10:25 م

بعد الدراج البرتغالي.. وفاة دراج هولندي متأثراً بإصابته في رالي دكار السعودية

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توفي الدراج الهولندي إدوين سترايفر اليوم الجمعة متأثراً بالإصابة التي تعرض لها إثر سقوطه في المرحلة الحادية عشرة من رالي دكار السعودية.

وكان سترايفر سقط أثناء مشاركته في السباق، وأصيب بكسر في إحدى فقرات الرقبة، وتوقفت نبضات قلبه لمدة 10 دقائق، قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من استعادة النبض، ومن ثمّ نقل على متن مروحية إلى المستشفى في حالة حرجة، ليتوفى صباح اليوم الجمعة في مستشفى بهولندا.

يُذكر أن حالة الوفاة هي الثانية في رالي دكار بالسعودية، بعد وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفيس 40 عاماً الذي لقي حتفه إثر سقوطه في المرحلة السابعة للسباق الممتد بين الرياض ووادي الدواسر. وفق “أخبار 24”.

وكان الرالي قد شارك فيه 342 سائقاً من 68 دولة حول العالم في مغامرة بدؤوها حول صحراء المملكة في خمس فئات، نافس 83 منهم في فئة السيارات، و144 في فئة الدراجات النارية، و23 في فئة الدراجات الرباعية، و46 في فئة المركبات الصحراوية، و46 في فئة الشاحنات.

بعد الدراج البرتغالي.. وفاة دراج هولندي متأثراً بإصابته في رالي دكار السعودية

أخبار محلية
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