خادم الحرمين يرعى بعد غدٍ ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعد غدٍ الأحد حفل ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل.
وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن حثلين أن هذه الرعاية الملكية تأتي في إطار دعم القيادة المستمر لجميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية، وهي دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لكل ما يتعلق بتراث وأصالة هذا الشعب.
يذكر أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل انطلق في 15 ديسمبر الماضي وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة شملت جميع ألوان الإبل من (حمر – شقح – شعل – صفر – وضح – مجاهيم) بفئتيه (جل – دق)، كما احتوى المهرجان على مسابقات أصايل جمل والطبع ونخبة النخبة والهجيج إلى جانب سباقات الهجن بأشواطها الـ252 والتي تجاوز مجموع جوائزها 88 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
كما سبق انطلاقة المهرجان تنظيم مزاد النخبة الذي يمثل حراكاً اقتصادياً وحدثاً مهماً في سوق الإبل، وشهدت النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل استحداث مسميات جديدة وهي مسابقات (100 بيرق المؤسس، 50 سيف الملك، 30 شلفا ولي العهد).