شيّع أهالي مركز بحر أبو سكينة بعسير عقب صلاة الجمعة اليوم جثمان شهيد الواجب الرقيب أول أحمد بن علي آل هداية الذي استشهد أثناء ملاحقة أحد المطلوبين أمنياً يوم أمس الأول.
وأدى المصلون بالجامع الكبير بمركز بحر أبو سكينة صلاة الميت على جثمان الشهيد يتقدمهم وكيل المحافظ المكلف أحمد آل ملحم، وعددٌ من قادة الجهات الأمنية، والمسؤولون بالمحافظة.
ونقل وكيل المحافظ المكلف تعازي القيادة إلى ذوي الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
من جهتهم، أعرب ذوو الشهيد بحسب “سبق” عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم أثناء تأديته مهام عمله صوناً لأمن الوطن وسلامة مواطنيه.
وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أوضح أنه عند شروع رجال الأمن في القبض على أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، بادر الأخير بمقاومتهم بسلاح أبيض، حيث تمت محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، مبيناً أنه نتج عن ذلك إصابة أحد رجال الأمن واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى.
وفق “أخبار 24”.