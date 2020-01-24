بالفيديو.. حملة “خلك 80” تُواصل تحفيز قائدي المركبات الملتزمين بقواعد المرور بمكافآت مالية

واصلت حملة “خلك 80” التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق، توعية قائدي المركبات بأهمية السلامة المرورية، وتسليم الملتزمين منهم بقواعد المرور مكافآت مالية وشهادات تقديرية.
وظهر في الجزء الثاني من الحملة مواصلة الفريق متابعة عدد من المركبات في شوارع العاصمة الرياض، حيث تم تحفيز السائقين الذين ثبت التزامهم بقواعد وإشارات المرور، فيما تم إيقاف أحد الأشخاص كان مسرعاً في القيادة وإجراء حوار معه حول السلامة المرورية.
ودعا فريق الحملة الجميع للدخول على موقع الحملة الإلكتروني وترشيح أنفسهم للفوز بالسيارات العشر المقدمة كجوائز من “كيا الجبر”، وذلك بعد استيفاء الشروط المحددة من قبل الحملة. وفق “أخبار 24”.
ضمن #حملة_80 التوعوية بمدينة الرياض (الجزء الثاني) “السلوك المروري المنضبط يصنع القدوات” pic.twitter.com/AF4GVNdBc5
— #المرور_السعودي (@eMoroor) January 24, 2020