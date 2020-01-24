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أخبار محلية > “المرور”: إساءة استعمال منبّه المركبة مخالفة مرورية وهذه عقوبتها
24/01/2020   6:31 م

“المرور”: إساءة استعمال منبّه المركبة مخالفة مرورية وهذه عقوبتها

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حذرت الإدارة العامة للمرور من إساءة استعمال منبّه المركبة، حيث تعد مخالفة مرورية تترتب عليها عقوبات نظامية.

يذكر أن جدول المخالفات المرورية رقم (2) ينص على فرض غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال، في حال إساءة استعمال المنبّه.

“المرور”: إساءة استعمال منبّه المركبة مخالفة مرورية وهذه عقوبتها

أخبار محلية
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