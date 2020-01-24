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أخبار محلية > شاهد.. دوريات المرور السرية ترصد عدداً من المركبات تسير بدون لوحات وتتوجه لضبطها
24/01/2020   6:29 م

شاهد.. دوريات المرور السرية ترصد عدداً من المركبات تسير بدون لوحات وتتوجه لضبطها

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أظهرت مقاطع فيديو الدوريات السرية بمرور الرياض خلال متابعتها لحركة سير المركبات بالطرق والشوارع وضبطها عدداً من المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة العامة.

وبدا في المقاطع التي نشرها الإعلامي سعود الشيباني، رصد رجال الدوريات عدداً من المركبات التي تسير بدون لوحات مرورية، حيث يقوم رجل المرور بتمرير بيانات ومعلومات المركبات المخالفة عبر الجهاز اللاسلكي إلى نقاط الارتكاز على الطرق لإيقاف المركبات وضبطها. وفق “أخبار 24”.

وأوضح الشيباني أن الفرق السرية بمرور الرياض قامت بضبط وحجز عدد من المركبات وتحرير مخالفات بحق قائديها.

 

شاهد.. دوريات المرور السرية ترصد عدداً من المركبات تسير بدون لوحات وتتوجه لضبطها

أخبار محلية
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