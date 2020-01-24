شاهد.. دوريات المرور السرية ترصد عدداً من المركبات تسير بدون لوحات وتتوجه لضبطها

أظهرت مقاطع فيديو الدوريات السرية بمرور الرياض خلال متابعتها لحركة سير المركبات بالطرق والشوارع وضبطها عدداً من المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة العامة.
وبدا في المقاطع التي نشرها الإعلامي سعود الشيباني، رصد رجال الدوريات عدداً من المركبات التي تسير بدون لوحات مرورية، حيث يقوم رجل المرور بتمرير بيانات ومعلومات المركبات المخالفة عبر الجهاز اللاسلكي إلى نقاط الارتكاز على الطرق لإيقاف المركبات وضبطها. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الشيباني أن الفرق السرية بمرور الرياض قامت بضبط وحجز عدد من المركبات وتحرير مخالفات بحق قائديها.
الفرق السرية بمرور منطقة الرياض تنجح في ضبط وحجز وتحرير مخالفات بحق مرتكبي المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة العامة .
تفاصيل الحملة عبر سناب مناصر العسكر . pic.twitter.com/KWs3RlXACC
— سعود الشيباني (@saudshaibani) January 24, 2020
مرور الرياض يضبط عدداً من قائدي المركبات مرتكبي المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة .#وزارة_الداخلية_المرور#سناب_مناصر_العسكر pic.twitter.com/gWwadtcAXd
— سعود الشيباني (@saudshaibani) January 24, 2020
ابطال المرور يحدون من المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة .#سناب_مناصر_العسكر pic.twitter.com/za1RuHG1Kf
— سعود الشيباني (@saudshaibani) January 24, 2020