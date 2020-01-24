بالفيديو.. السومة يؤكد إصابته بخلع في الكتف

أكد محترف الأهلي ومهاجمه السوري عمر السومة أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة الرائد اتضح أنها خلع بالكتف، مطمئناً جماهير فريق الأهلي أنه بخير، مباركاً لهم الفوز على الرائد وتحقيق نقاط المباراة.
وظهر السومة في مقطع فيديو متداول، قائلاً: “ألف مبروك لجماهيرنا الفوز، 3 نقاط مهمة”، متابعاً: “وأحب أشكر كل الناس التي اطمأنت علي وسألت عني”، مؤكدا أنه بخير.
كما أكد أن إصابته خلع بالكتف، وأنه سيعود مرة أخرى اليوم إلى المستشفى، مبيناً أنه لا يعلم كم ستكون مدة غيابه عن الملاعب، متمنيا ألا يكون غيابه طويلاً. وفق “أخبار 24”.
وكان عمر السومة تعرض للإصابة خلال احتكاك مع أحد مدافعي الرائد في مباراة الأمس، وذلك أثناء تسجيله هدف الأهلي الثاني في مرمى الرائد، عند الدقيقة 85 من عمر المباراة.
نجم #الأهلي عمر السومة يؤكد إصابته بخلع في الكتف pic.twitter.com/UMwfbAx0J1
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 23, 2020